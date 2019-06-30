Медики из Твери проведут приемы в шести районах области

СЕГОДНЯ 21:22 2019-06-30T21:22:16+03:00

Врачи из Твери проведут прием в шести районах области Фото: Борис КОКУРИН

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В июле выездные бригады врачей проведут консультации для жителей шести районов Тверской области. Мобильные медицинские бригады в составе специалистов областной клинической больницы, кардиологического, онкологического и противотуберкулезного диспансеров, клинического лечебно-реабилитационного центра, центра специализированной помощи им. В.П. Аваева, больниц города Твери и ряда ЦРБ посетят Лихославльский, Краснохолмский, Лесной, Сандовский, Спировский и Селижаровский районы.

Первый в списке - Лихославльский район, прием там запланирован на 4 июля и пройдет в местной ЦРБ.

Консультации взрослому населению будут оказывать: кардиолог, эндокринолог, невролог, офтальмолог и гинеколог.

ИСТОЧНИК KP.RU