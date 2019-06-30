Медики из Твери проведут приемы в шести районах области
В июле выездные бригады врачей проведут консультации для жителей шести районов Тверской области. Мобильные медицинские бригады в составе специалистов областной клинической больницы, кардиологического, онкологического и противотуберкулезного диспансеров, клинического лечебно-реабилитационного центра, центра специализированной помощи им. В.П. Аваева, больниц города Твери и ряда ЦРБ посетят Лихославльский, Краснохолмский, Лесной, Сандовский, Спировский и Селижаровский районы.
Первый в списке - Лихославльский район, прием там запланирован на 4 июля и пройдет в местной ЦРБ.
Консультации взрослому населению будут оказывать: кардиолог, эндокринолог, невролог, офтальмолог и гинеколог.
ИСТОЧНИК KP.RU