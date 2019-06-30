2019-06-30T21:04:32+03:00
Происшествия

В Тверской области мужчину осудили за хранение пороха

Мужчина не имел лицензии на хранение взрывчатого вещества
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина хранил дома порох и попал под судМужчина хранил дома порох и попал под судФото: Анна КОЛПАКОВА
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Следствием установлено, что с 2013 по 2019 год житель города Удомля хранил у себя дома две банки пороха для охотничьего ружья. Соответствующей лицензии мужчина не имел, а значит хранил взрывчатое вещество незаконно.

На суде мужчина полностью признал свою вину.

По решению Удомельского городского суда подсудимый признан виновным по ч.1 статьи 222 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 1 года и 3 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 12 тысяч рублей.

Приговор суда не обжалован и вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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