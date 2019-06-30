В Тверской области мужчину осудили за хранение пороха
Мужчина не имел лицензии на хранение взрывчатого вещества
Мужчина хранил дома порох и попал под судФото: Анна КОЛПАКОВА
Изменить размер текста:
Следствием установлено, что с 2013 по 2019 год житель города Удомля хранил у себя дома две банки пороха для охотничьего ружья. Соответствующей лицензии мужчина не имел, а значит хранил взрывчатое вещество незаконно.
На суде мужчина полностью признал свою вину.
По решению Удомельского городского суда подсудимый признан виновным по ч.1 статьи 222 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 1 года и 3 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 12 тысяч рублей.
Приговор суда не обжалован и вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU