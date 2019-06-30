2019-06-30T17:20:07+03:00
Происшествия

Два автомобиля столкнулись в Заволжском районе Твери

Есть пострадавшие
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Два человека пострадали в ДТП на Соминке в ТвериДва человека пострадали в ДТП на Соминке в ТвериФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

ДТП произошло в ночь на 30 июня в Заволжском районе Твери.

Два автомобиля не поделили дорогу на пересечении улиц Хрустальной и Кольцевой.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, виновник аварии проигнорировал установленный дорожный знак "Уступи дорогу", выскочил на перекресток со второстепенной улицы и столкнулся с другим транспортным средством.

Признаки алкогольного опьянения у водителей не выявлены. В аварии пострадали два человека. Их жизни вне опасности.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За кражу алкоголя из супермаркета осудили несовершеннолетнего подростка в Тверской области
В Твери состоится закрытие летнего Джазового фестиваля
В Твери молодая мать лишилась детской коляски, которую оставила в подъезде
В Тверской области иномарка опрокинулась в кювет и угодила в дерево
В Тверской области задержали мужчину с крупной партией наркотиков
Житель Тверской области отсудил свои деньги у фирмы по установке окон
Пожарные спасли человека из горящего дома в Тверской области
В Тверской области насмерть сбили 13-летнего подростка
Алиментщик из Тверской области будет семь месяцев работать на благо государства
В Роспотребнадзоре по Тверской области подвели итоги первой смены летнего отдыха детей в лагерях
Несовершеннолетний подросток на мопеде врезался в легковушку в Тверской области
В ДТП в Тверской области пострадал маленький ребенок
Врача из Тверской области обвиняют в смерти пациентки
В Тверской области у мужчины из дома украли кошелек
В центре Твери два брата превратили свою квартиру в пристанище для наркоманов