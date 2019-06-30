Два автомобиля столкнулись в Заволжском районе Твери

СЕГОДНЯ 17:20 2019-06-30T17:20:07+03:00

Два человека пострадали в ДТП на Соминке в Твери Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло в ночь на 30 июня в Заволжском районе Твери.

Два автомобиля не поделили дорогу на пересечении улиц Хрустальной и Кольцевой.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, виновник аварии проигнорировал установленный дорожный знак "Уступи дорогу", выскочил на перекресток со второстепенной улицы и столкнулся с другим транспортным средством.

Признаки алкогольного опьянения у водителей не выявлены. В аварии пострадали два человека. Их жизни вне опасности.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU