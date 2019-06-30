Два автомобиля столкнулись в Заволжском районе Твери
Есть пострадавшие
Два человека пострадали в ДТП на Соминке в ТвериФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло в ночь на 30 июня в Заволжском районе Твери.
Два автомобиля не поделили дорогу на пересечении улиц Хрустальной и Кольцевой.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, виновник аварии проигнорировал установленный дорожный знак "Уступи дорогу", выскочил на перекресток со второстепенной улицы и столкнулся с другим транспортным средством.
Признаки алкогольного опьянения у водителей не выявлены. В аварии пострадали два человека. Их жизни вне опасности.
Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU