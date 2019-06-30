За кражу алкоголя из супермаркета осудили несовершеннолетнего подростка в Тверской области
Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя города Удомля, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а", ч. 2 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору), рассмотрел Удомельский городской суд.
Установлено, что в ноябре прошлого года несовершеннолетний местный житель вместе со своим товарищем тайно похитил из супермаркета три бутылки алкогольной продукции. Ущерб составил 1 948 рублей 83 копейки.
Товаром молодые люди распорядились по собственному усмотрению.
В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью. Приговором суда ему назначено 80 часов обязательных работ.
Приговор суда не обжалован и вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU