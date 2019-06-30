2019-06-30T17:11:54+03:00
Происшествия

За кражу алкоголя из супермаркета осудили несовершеннолетнего подростка в Тверской области

Молодой человек получил 80 часов обязательных работ
Ольга ТРОФИМОВА
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Молодой человек проведет за кражу 80 часов на обязательных работахМолодой человек проведет за кражу 80 часов на обязательных работахФото: Анна КОЛПАКОВА
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Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя города Удомля, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а", ч. 2 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору), рассмотрел Удомельский городской суд.

Установлено, что в ноябре прошлого года несовершеннолетний местный житель вместе со своим товарищем тайно похитил из супермаркета три бутылки алкогольной продукции. Ущерб составил 1 948 рублей 83 копейки.

Товаром молодые люди распорядились по собственному усмотрению.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью. Приговором суда ему назначено 80 часов обязательных работ.

Приговор суда не обжалован и вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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