В Твери состоится закрытие летнего Джазового фестиваля

СЕГОДНЯ 12:07 2019-06-30T12:07:41+03:00

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В воскресенье, 30 июня, в Тверской академической областной филармонии состоится закрытие летнего Джазового фестиваля.

На выступлении Большого джазового оркестра «Джаз в бабочках» под управлением Петра Востокова (г. Москва) зрители услышат выдающуюся музыку эпохи Гарлемского Ренессанса, Больших оркестров и знаменитых музыкантов, таких как Джимми Лансфорд, Дюк Эллингтон, Гай Ломбардо, Томми Дорси, Бенни Гудмен, Гленн Миллер и других.

Напомним, мероприятие проходит в областной столице с 13 июня. За время его проведения участниками стали знаменитые джазовые исполнители: Ив Корнелиус (вокал, США), ансамбль "Четверо", народный артист России Давид Голощёкин (флюгельгорн, скрипка, вибрафон), Алексей Подымкин (рояль), Сергей Васильев (контрабас), Виктор Епанешников (ударные).

Начало концерта в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU