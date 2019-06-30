В Твери молодая мать лишилась детской коляски, которую оставила в подъезде

СЕГОДНЯ 11:45 2019-06-30T11:45:06+03:00

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С заявлением в дежурную часть Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратилась 25-летняя местная жительница. Молодая мать сообщила, что оставила коляску в подъезде одного из домов на бульваре Цанова, откуда она была похищена неизвестным злоумышленником. Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.

По подозрению в краже сотрудники полиции задержали 34-летнего жителя областного центра. Похищенное имущество вернули владелице.

За кражу мужчина может лишиться свободы на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU