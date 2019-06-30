2019-06-30T11:29:24+03:00
Происшествия

В Тверской области иномарка опрокинулась в кювет и угодила в дерево

ДТП произошло в Ржевском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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Иномарка врезалась в дерево в Тверской областиИномарка врезалась в дерево в Тверской областиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария случилась рано утром, 30 июня, на 89-м км автодороги "Осташков-Селижарово-Ржев" в Ржевском районе Тверской области.

Как сообщили в областном УГИБДД, водитель на автомобиле "Фольксваген Поло" не справился с управлением, опрокинулся в кювет и врезался в дерево.

В результате аварии пострадал пассажир "Фольксвагена".

Подробности ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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