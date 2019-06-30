В Тверской области иномарка опрокинулась в кювет и угодила в дерево
ДТП произошло в Ржевском районе
Иномарка врезалась в дерево в Тверской областиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария случилась рано утром, 30 июня, на 89-м км автодороги "Осташков-Селижарово-Ржев" в Ржевском районе Тверской области.
Как сообщили в областном УГИБДД, водитель на автомобиле "Фольксваген Поло" не справился с управлением, опрокинулся в кювет и врезался в дерево.
В результате аварии пострадал пассажир "Фольксвагена".
Подробности ДТП уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU