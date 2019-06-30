В Тверской области задержали мужчину с крупной партией наркотиков
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Калининскому району задержали 39-летнего мужчину, который в своем автомобиле перевозил наркотическое вещество синтетического происхождения.
По оперативной информации сотрудники наркоконтроля и ГИБДД в Калининском районе остановили автомобиль "Фольксваген". При досмотре в багажном отделении был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик массой 1,25 грамма.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, свою вину мужчина признал полностью и пояснил, что хранил вещество для личного употребления.
По ч.2 статьи 228 УК РФ мужчине грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU