В Тверской области задержали мужчину с крупной партией наркотиков

СЕГОДНЯ 09:48 2019-06-30T09:48:06+03:00

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Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Калининскому району задержали 39-летнего мужчину, который в своем автомобиле перевозил наркотическое вещество синтетического происхождения.

По оперативной информации сотрудники наркоконтроля и ГИБДД в Калининском районе остановили автомобиль "Фольксваген". При досмотре в багажном отделении был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик массой 1,25 грамма.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, свою вину мужчина признал полностью и пояснил, что хранил вещество для личного употребления.

По ч.2 статьи 228 УК РФ мужчине грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU