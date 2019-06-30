Житель Тверской области отсудил свои деньги у фирмы по установке окон

СЕГОДНЯ 09:35 2019-06-30T09:35:47+03:00

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Калининский районный суд Тверской области удовлетворил требования истца к ООО "Зенит"- фирме, которая занимается установкой пластиковых окон.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что ответчик, исполняя договор по производству и установке окон и дверей, выполнил работу с дефектами. Собственник помещения предложил подрядчику заменить изделия на новые и переделать работу, однако фирма отказалась.

Вопрос решили в суде. С подрядчика взыскали оплаченные истцом по договору 116 722 рубля, неустойку в размере 116 722 рубля, штраф в 119 172 рубля, убытки в размере 2 900 рублей, компенсацию морального вреда - 2 000 рублей.

Как пояснили в пресс-службе суда, решение было обжаловано ответчиком, но апелляционная инстанции оставило его без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU