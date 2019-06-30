Пожарные спасли человека из горящего дома в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:20 2019-06-30T09:20:33+03:00

Пожарные спасли мужчину из горящего дома Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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Сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: город Кувшиново, ул. Бумажников д. 17 поступило в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области днем, 29 июня. На место пожара убыли два отделения пожарно-спасательной части № 36.

По прибытии на место пожарные установили, что первый этаж жилого дома сильно задымлен. Из горящего здания звеном газодымозащитников был спасен мужчина, который находился внутри помещения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, самочувствие спасенного удовлетворительное, от госпитализации отказался.

В результате пожара огнем повреждены постельные принадлежности на площади 1 кв.м. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU