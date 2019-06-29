В Тверской области насмерть сбили 13-летнего подростка

СЕГОДНЯ 21:55 2019-06-29T21:55:05+03:00

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ДТП произошло около 20:00 вечера, 29 июня, на ул. 60-лет Октября, в районе дома №39, в Кимрах.

22-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" сбил 13-летнего мальчика, выбежавшего из двора дома на проезжую часть. Подросток отпросился у отца пойти погулять во двор.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, ребенок скончался до приезда скорой медицинской помощи.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, на месте работают оперативные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU