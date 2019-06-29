Алиментщик из Тверской области будет семь месяцев работать на благо государства

СЕГОДНЯ 21:13 2019-06-29T21:13:15+03:00

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Уголовное дело рассмотрел Молоковский районный суд.

Установлено, что житель Тверской области, в нарушение требований законодательства, не платил алименты на содержание своих несовершеннолетних детей. После привлечения мужчины к административной ответственности, должных выводов он не сделал и по-прежнему не выплачивал алименты в установленном судом размере. В результате чего образовалась задолженность.

На суде подсудимый свою вину не отрицал. Суд признал его виновным и, в виду отсутствия отягчающих обстоятельств, назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на семь месяцев с удержанием 10% из заработка в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU