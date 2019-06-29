В Роспотребнадзоре по Тверской области подвели итоги первой смены летнего отдыха детей в лагерях

СЕГОДНЯ 20:55 2019-06-29T20:55:28+03:00

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Первая смена в детских лагерях Верхневолжья завершилась неделю назад. За первый месяц лета в в организациях отдыха и оздоровления отдохнули более 43 тысяч детей.

В течение этого времени Управление Роспотребнадзора проводило проверки в отношении 69 организаций, принимающих детей, и 26 поставщиков пищевых продуктов и организаторов питания.

Специалисты обращали внимание на медицинское обеспечение, содержание территорий и помещений, проведение профилактических мероприятий, исправность инженерных систем.

- В ходе проверок исследовано более 600 проб питьевой воды, пищевых продуктов и готовых блюд, из них 1,5% не соответствовало гигиеническим нормативам, - уточняют в пресс-службе ведомства. - Основные нарушения установлены в части качества и безопасности пищевых продуктов, нарушений условий их хранения, не соответствие фактического меню утвержденному примерному, а также несоблюдение санитарного режима на пищеблоках.

По итогам первой смены составлено 37 протоколов об административном правонарушении и вынесено постановлений о назначении административного наказания на общую сумму 166 тыс. рублей.

Работа по надзору за ходом летней оздоровительной кампании 2019 года продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU