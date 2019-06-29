2019-06-29T20:55:28+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре по Тверской области подвели итоги первой смены летнего отдыха детей в лагерях

Специалисты проверяли качество питьевой воды, продуктов питания и готовых блюд
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Роспотребнадзор подвел итоги первой смены детского отдыха Фото: пресс-служба администрации ТвериРоспотребнадзор подвел итоги первой смены детского отдыха Фото: пресс-служба администрации Твери
Изменить размер текста:

Первая смена в детских лагерях Верхневолжья завершилась неделю назад. За первый месяц лета в в организациях отдыха и оздоровления отдохнули более 43 тысяч детей.

В течение этого времени Управление Роспотребнадзора проводило проверки в отношении 69 организаций, принимающих детей, и 26 поставщиков пищевых продуктов и организаторов питания.

Специалисты обращали внимание на медицинское обеспечение, содержание территорий и помещений, проведение профилактических мероприятий, исправность инженерных систем.

- В ходе проверок исследовано более 600 проб питьевой воды, пищевых продуктов и готовых блюд, из них 1,5% не соответствовало гигиеническим нормативам, - уточняют в пресс-службе ведомства. - Основные нарушения установлены в части качества и безопасности пищевых продуктов, нарушений условий их хранения, не соответствие фактического меню утвержденному примерному, а также несоблюдение санитарного режима на пищеблоках.

По итогам первой смены составлено 37 протоколов об административном правонарушении и вынесено постановлений о назначении административного наказания на общую сумму 166 тыс. рублей.

Работа по надзору за ходом летней оздоровительной кампании 2019 года продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алиментщик из Тверской области будет семь месяцев работать на благо государства
Несовершеннолетний подросток на мопеде врезался в легковушку в Тверской области
В ДТП в Тверской области пострадал маленький ребенок
Врача из Тверской области обвиняют в смерти пациентки
В Тверской области у мужчины из дома украли кошелек
В центре Твери два брата превратили свою квартиру в пристанище для наркоманов
На проспекте Чайковского в Твери сбили мотоциклиста
В Твери водителя, скрывшегося с места ДТП, арестовали на трое суток
В Тверской области ищут пропавшую девушку
В Твери пройдет конференция, посвященная святителю Филиппу
Электрички и поезда из Твери отправляются по расписанию
«Капсулу времени» отправили в собственное будущее выпускники Твери
За украденные колбасу и кофе житель Тверской области получил четыре года колонии
На Смоленском переулке в Твери приступили к ремонту коллектора
Творческий фестиваль «Наш гараж» вновь пройдет в Твери
В Тверской области задержали 18-летнего парня с боевыми патронами в фантике от «Баунти»
В Твери на проспекте Победы огородили трамвайные пути
На даче Рябушинских в Тверской области вновь соберутся столичные художники
Бесплатно съездят в санаторий 30 работающих предпенсионеров в Тверской области
В Тверской области госслужащую подозревают в получении взятки
Прокуратура требует провести капремонт в Кимрской ЦРБ в Тверской области
Тверской Государственный медуниверситет вошел в сотню лучших ВУЗов страны по версии Forbes
Житель Тверской области убил таксиста и спрятал тело
Предприниматель из Твери задолжал своим работникам 289 тысяч рублей
За ложное сообщение об угоне житель Тверской области получил 100 часов обязательных работ
На Ленинградском направлении, в том числе и в Тверской области, парализовано движение поездов и электричек