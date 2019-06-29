2019-06-29T20:16:09+03:00
Происшествия

Несовершеннолетний подросток на мопеде врезался в легковушку в Тверской области

ДТП произошло в Конаковском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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Подросток на мопеде получил серьезные травмы в ДТП Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской областиПодросток на мопеде получил серьезные травмы в ДТП Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области
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Авария произошла вечером, 28 июня, на автодороге "Свердлово-Плоски-Энергетик" в Конаковском районе.

Как сообщают в ОГИБДД ОМВД России по Тверской области, 16-летний подросток ехал по мокрой грунтовой дороге, не справился с управлением и врезался в автомобиль "ГАЗ 31105" ("Волга"), который ехал во встречном направлении.

Прав на управление мопедом подросток не имел и получил серьезные травмы, несмотря на то, что ехал в мотошлеме.

Мальчик госпитализирован в медучреждение. Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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