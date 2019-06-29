Врача из Тверской области обвиняют в смерти пациентки

СЕГОДНЯ 16:08 2019-06-29T16:08:22+03:00

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Врача ГБУЗ "Западнодвинская ЦРБ" обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Следствием установлено, что в январе прошлого года в больницу на "скорой помощи" доставили 70-летнюю пациентку. Дежурный врач больницы, имея полный анамнез состояния здоровья женщины, недооценил тяжесть состояния пациентки, не учел динамику ухудшения ее жизненных показателей, не выполнил ряд необходимых процедур, не организовал вызов консультантов специализированных бригад экстренной службы, а выбрал выжидательную тактику, начав консервативную инфузионную терапию – наблюдение в динамике.

Ненадлежащее исполнение обязанностей медиком привело к ухудшению состояния здоровья пациентки. Спустя несколько дней женщина скончалась, не приходя в сознание, в реанимационном отделении.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ рассмотрит Западнодвинский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU