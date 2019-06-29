В Тверской области у мужчины из дома украли кошелек
Инцидент произошел в Конаковском районе
В Тверской области у мужчины украли кошелек с деньгамиФото: Валерий РОМАНОВ
Изменить размер текста:
С заявлением в дежурную часть отдела МВД России по Конаковскому району обратился 43-летний житель Московской области.
Мужчина сообщил полицейским, что неизвестный проник в дом, расположенный деревне Безбородово Конаковского района, через незакрытую входную дверь и похитил лежащий на серванте кошелек с деньгами. Ущерб оценили на сумму более 10 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый 31-летний житель города Конаково.
Мужчина во всем признался, против него возбуждено уголовное дело. За кражу ему грозит до шести лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU