В Тверской области у мужчины из дома украли кошелек

СЕГОДНЯ 15:52 2019-06-29T15:52:59+03:00

В Тверской области у мужчины украли кошелек с деньгами Фото: Валерий РОМАНОВ

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С заявлением в дежурную часть отдела МВД России по Конаковскому району обратился 43-летний житель Московской области.

Мужчина сообщил полицейским, что неизвестный проник в дом, расположенный деревне Безбородово Конаковского района, через незакрытую входную дверь и похитил лежащий на серванте кошелек с деньгами. Ущерб оценили на сумму более 10 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый 31-летний житель города Конаково.

Мужчина во всем признался, против него возбуждено уголовное дело. За кражу ему грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU