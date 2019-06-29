2019-06-29T14:40:17+03:00
Происшествия

В центре Твери два брата превратили свою квартиру в пристанище для наркоманов

Уголовное дело направлено в суд
Ольга ТРОФИМОВА
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Два брата организовали притон в своей квартиреДва брата организовали притон в своей квартиреФото: Олег ЗОЛОТО
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Установлено, что два брата больше года делали из своей квартиры, находящейся на проспекте Победы, притон для наркоманов. Жилплощадь они предоставляли на условиях бесплатного получения наркотических веществ для личного потребления.

- В момент появления полицейских хозяева квартиры и их гости находились в состоянии наркотического опьянения. Полицейскими были изъяты одноразовые шприцы, упаковки от лекарственных препаратов, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

По ч. 2 ст. 232 УК РФ (систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору) обвиняемым грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд городу Твери для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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