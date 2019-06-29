В центре Твери два брата превратили свою квартиру в пристанище для наркоманов
Установлено, что два брата больше года делали из своей квартиры, находящейся на проспекте Победы, притон для наркоманов. Жилплощадь они предоставляли на условиях бесплатного получения наркотических веществ для личного потребления.
- В момент появления полицейских хозяева квартиры и их гости находились в состоянии наркотического опьянения. Полицейскими были изъяты одноразовые шприцы, упаковки от лекарственных препаратов, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.
По ч. 2 ст. 232 УК РФ (систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору) обвиняемым грозит лишение свободы на срок до шести лет.
Уголовное дело направлено в Московский районный суд городу Твери для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU