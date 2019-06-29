На проспекте Чайковского в Твери сбили мотоциклиста
Пострадавшему оказана помощь
В Твери столкнулись мотоцикл и легковушка Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Константин Рыбко
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ДТП произошло в ночь на 29 июня. Легковой автомобиль "Форд Фьюжн" и мотоцикл столкнулись на пересечении проспекта Чайковского и Спортивного переулка в Твери. Об аварии сообщили очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети.
По предварительной информации пострадал водитель мотоцикла. На месте работали медики и сотрудники Госавтоинспекции.
Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU