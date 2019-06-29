В Тверской области ищут пропавшую девушку

СЕГОДНЯ 09:02 2019-06-29T09:02:06+03:00

О ней ничего не известно с 8 июня

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Зайкова Юлия Сергеевна, 1987 года рождения, ушла из дома на набережной Терешкова, 17 в Вышнем Волочке Тверской области 8 июня. Ориентировки на ее поиск появились в группе "ВПСО "Сова". Вышний Волочек, Бологое" в соцсети.

Рост девушки - 168-170 см, худощавое телосложение, волосы темно-русые, глаза голубые; из особых примет - след от ожога на правой кисти, шрам от аппендицита.

Была одета в серое платье с черными узорами или сарафон красного цвета в цветочек и черные босоножки. С собой имела серую сумку и паспорт.

Домой девушка так и не вернулась. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Всех, кто обладает информацией, просят звонить по телефонам: 9-910-937-38-50, 8-910-646-34-34 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU