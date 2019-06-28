В Твери пройдет конференция, посвященная святителю Филиппу

СЕГОДНЯ 22:38 2019-06-28T22:38:53+03:00

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2 июля в Успенском соборе Отроч монастыря откроется конференция «Образ святителя Филиппа в литературе и искусстве. Стояние Церкви в правде: прошлое, настоящее, будущее». Среди ее организаторов – Тверская епархия, а также Издательский совет Русской Православной Церкви и Комиссия межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации.

Тематика конференции – пастырский подвиг митрополита Филиппа, его отражение в современном искусстве и литературе, а также значение почитания этого святого на Тверской земле. Организаторы мероприятия ставят задачу показать, что отстаивание Церковью евангельской правды в любой ситуации способствует сохранению вечных ценностей. Церковь как хранитель Истины, данной Богом, противостоит разрушительным тенденциям в обществе, в котором благодаря этому сохраняются главные основы его существования – вера, любовь и закон.

Планируется, что в конференции примут участие: первый заместитель управляющего делами Московской патриархии, митрополит Тверской и Кашинский Савва, председатель Издательского совета Русской Православной Церкви, митрополит Калужский и Боровский Климент, доктор исторических наук, профессор МГУ Д.М. Володихин, доктор исторических наук, глава Историко-просветительского общества «Радетель» С.В. Алексеев, а также ученые Твери и представители духовенства Тверской епрахии.

Начало конференции в 11:00.

ИСТОЧНИК KP.RU