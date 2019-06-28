«Капсулу времени» отправили в собственное будущее выпускники Твери

СЕГОДНЯ 21:11 2019-06-28T21:14:07+03:00

Послания самим себе они прочитают через 10 лет

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28 июня выпускники тверской средней школы №34 присоединились к федеральной акции #Яв2029. На своём выпускном балу вчерашние школьники написали послания самим себе в 2029 год. Им предлагалось сформулировать цели и планы, описать идеальное будущее, к которому они будут стремиться, пофантазировать, кем они станут.

Кто-то делал именно так, кто-то, в шутку, писал на листе бумаги что-то смешное. Свои послания ребята смогут прочитать через десять лет на встрече выпускников. А пока листки сложили вместе и запечатали в «капсуле времени» на десять лет.

- В момент, когда ребятам остаётся сделать последний ход во взрослую жизнь, акция позволяет выпускникам понять, чего они действительно хотят, - сказал молодёжный министр образования Тверской области, председатель регионального молодёжного правительства и почётный выпускник 34-й школы Антон Гончугов, которого пригласили на закладку капсулы. – Я уверен, что всё написанное ребятами воплотится в жизнь.

Десять следующих лет капсула будет храниться в музее школы. В 2029 году на встрече выпускников ребята смогут вскрыть её и прочитать послания самим себе.

СПРАВКА КП

#Яв2029 – одна из молодёжных акций, организованных Федеральным агентством по делам молодёжи и некоммерческой платформой «Россия – страна возможностей» при поддержке Российского движения школьников. По условиям акции в социальных сетях выпускники выкладывают селфи с выпускного, рассказывая под ним о пяти своих целях на ближайшие 10 лет, и о том, какими они представляют себя в 2029 году. В рамках акции в школах также закладывают «капсулы времени», чтобы вскрыть их через 10 лет.

Выпускники придумывают послания. Фото: пресс-центр МОУ СОШ №34

Директор школы №34 Вера Панкова с капсулой, которая будет храниться в школе 10 лет. Фото: пресс-центр МОУ СОШ №34

ИСТОЧНИК KP.RU