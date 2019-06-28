2019-06-28T20:56:02+03:00
Происшествия

За украденные колбасу и кофе житель Тверской области получил четыре года колонии

Мужчина ограбил супермаркет и ранил охранника
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина украл товар и напал с ножом на сотрудника магазинаМужчина украл товар и напал с ножом на сотрудника магазинаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Судом установлено, что 25 января 2019 года подсудимый украл из супермаркета на ул.Можайского, д.61 в Твери две палки колбасы и шесть упаковок кофе, после чего, спрятав товар под одеждой, попытался выйти из магазина, не оплатив товар.

На похитителя обратил внимание сотрудник магазина, попытался задержать злоумышленника и выбежал за ним на улицу.

- Удерживая при себе похищенное имущество, подсудимый достал предмет, похожий на нож, используемый в качестве оружия, и нанес им не менее одного удара сотруднику магазина в область левой кисти, - сообщает пресс-служба суда.

Приговором Московского районного суда г. Твери от 25 июня 2019 года подсудимый признан виновным ч. 2 ст. 162 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год и один месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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