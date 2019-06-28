На Смоленском переулке в Твери приступили к ремонту коллектора
Днем, 28 июня, на Смоленском переулке ООО "Тверь Водоканал" начал ремонтировать канализационный коллектор. Объем работ большой, поэтому движение на участке перекрыли.
Напомним, что о перекрытиях стало известно накануне вечером, а утром центр города и часть Московского района парализовали пробки. Водители и пешеходы, которые ждали общественный транспорт, возмущались, что дорогу перекрыли, а ремонт так и не начали.
Теперь стало очевидно, что к работам все же приступили. А потому, пятничный вечер особых изменений в дорожной ситуации не обещает.
Смоленский переулок перекрыт от набережной реки Лазури до улицы Серебряной. Объезд осуществляется по временным знакам дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU