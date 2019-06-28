2019-06-28T19:12:37+03:00
Общество

На Смоленском переулке в Твери приступили к ремонту коллектора

Движение на участке перекрыто
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери начался ремонт коллектора на Смоленском переулкеВ Твери начался ремонт коллектора на Смоленском переулкеФото: Ирина ТАРАСОВА
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Днем, 28 июня, на Смоленском переулке ООО "Тверь Водоканал" начал ремонтировать канализационный коллектор. Объем работ большой, поэтому движение на участке перекрыли.

Напомним, что о перекрытиях стало известно накануне вечером, а утром центр города и часть Московского района парализовали пробки. Водители и пешеходы, которые ждали общественный транспорт, возмущались, что дорогу перекрыли, а ремонт так и не начали.

Теперь стало очевидно, что к работам все же приступили. А потому, пятничный вечер особых изменений в дорожной ситуации не обещает.

Смоленский переулок перекрыт от набережной реки Лазури до улицы Серебряной. Объезд осуществляется по временным знакам дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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