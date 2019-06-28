В Тверской области задержали 18-летнего парня с боевыми патронами в фантике от «Баунти»

СЕГОДНЯ 18:14 2019-06-28T18:14:17+03:00

Против молодого человека было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Транспортные полицейские задержали неработающего 18-летнего жителя города Торжка за совершение административного правонарушения.

Во время личного досмотра во внутреннем кармане куртки задержанного полицейские нашли свёрток из обёртки шоколадки «Баунти» с шестью патронами внутри. Баллистическая экспертиза показала: изъятые патроны являются охотничьими патронами-боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию, изготовленными заводским способом, и пригодны для стрельбы.

Отделением дознания линейного отдела МВД России на станции Тверь было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).

Постановлением суда молодому человеку назначили 1 год условного срока с испытательным сроком 6 месяцев, сообщает пресс-служба ЛО МВД России на станции Тверь.

ИСТОЧНИК KP.RU