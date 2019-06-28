На даче Рябушинских в Тверской области вновь соберутся столичные художники
Жизнь на даче Рябушинских в Вышнем Волочке Тверской области, которую удалось спасти от снова местным краеведам, идет полным ходом.
С 5 по 14 июля в особняке вновь соберутся художники из разных городов России. Итоговый список участников резиденции «Артефакты» был определен в середине июня. Этим летом 9 художников будут жить и творить, а такжен проводить встречи и мастер-классы.
График мероприятий.
Участие бесплатное, но необходима регистрация.
6 июля 12-00 / Монотипия: мастер-класс по технике печати на ткани и пластике / Анна Афонина
Усадьба Рябушинских. г. Вышний Волочек, Открытый переулок, д. 1
Количество участников: До 10 человек по регистрации
Возраст участников: взрослые и дети 4+ Для участия потребуются дополнительные материалы!
6 июля 15-00 / Лекция и мастер-класс по блэкаут-поэзии / Иван Туголуков
Усадьба Рябушинских. г. Вышний Волочек, Открытый переулок, д. 1
Количество участников: до 30 человек по регистрации
Возраст участников: взрослые и дети 8+
7 июля 12-00 / Мастер-класс по созданию покадровой анимации в технике перекладка / Янина Черных
Усадьба Рябушинских. г. Вышний Волочек, Открытый переулок, д. 1 Количество участников: до 10 человек по регистрации
Возраст участников: взрослые и дети 7+
7 июля с 11-00 / Фотостудия / Виктор Юльев
Усадьба Рябушинских. г. Вышний Волочек, Открытый переулок, д. 1
Количество участников: 30-50 человек по регистрации
Возраст участников: 14+
Каждому участнику необходимо сообщить фотографу адрес электронной почты для отправки снимка
9 июля в 17-30 / Мастер-класс по мобильной фотографии / Слава Замыслов
Вступительная часть - Центральная библиотека: г. Вышний Волочек, ул Осташковская, д.2, фотопрогулка - центр города
Количество участников: до 10 человек по регистрации
Возраст участников: 12+
Для участия потребуется фотокамера (подойдет фотокамера смартфона)
10 июля в 17-30 / Лекция «Русский модерн: границы стиля» / Анна Леготина
Центральная библиотека: г. Вышний Волочек, ул Осташковская, д.2
Без регистрации
Возраст участников: 12+ Продолжительность: 1,5 – 2 часа
11 июля в 17-30 / Лекция «Тело и идеал» / Мари Сокол
Центральная библиотека: г. Вышний Волочек, ул Осташковская, д.2
Без регистрации
Возраст участников: 18+
12 июля в 17-00 / Историческая прогулка: двор фабрики «Пролетарский Авангард» / Дмитрий Савин
Место встречи: Автобусная остановка “Тверской купец” (у трубы)
Без регистрации
Возраст участников: 12+
13 июля Открытие выставки «Артефакты»
Усадьба Рябушинских. г. Вышний Волочек, Открытый переулок, д. 1
Регистрация на мероприятия. Можно зарегистрироваться самостоятельно, а можно за помощью обратиться к помощницам по телефонам: +7(904)009-03-36 (Алина) и +7(910)533-41-70 (Виолетта)
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