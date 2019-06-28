На даче Рябушинских в Тверской области вновь соберутся столичные художники

СЕГОДНЯ 17:54 2019-06-28T18:00:50+03:00

Жизнь на даче Рябушинских продолжается. Фото: Денис Ивлев

И проведут творческие встречи и мастер-классы

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Жизнь на даче Рябушинских в Вышнем Волочке Тверской области, которую удалось спасти от снова местным краеведам, идет полным ходом.

С 5 по 14 июля в особняке вновь соберутся художники из разных городов России. Итоговый список участников резиденции «Артефакты» был определен в середине июня. Этим летом 9 художников будут жить и творить, а такжен проводить встречи и мастер-классы.

График мероприятий.

Участие бесплатное, но необходима регистрация.

6 июля 12-00 / Монотипия: мастер-класс по технике печати на ткани и пластике / Анна Афонина

Усадьба Рябушинских. г. Вышний Волочек, Открытый переулок, д. 1

Количество участников: До 10 человек по регистрации

Возраст участников: взрослые и дети 4+ Для участия потребуются дополнительные материалы!

6 июля 15-00 / Лекция и мастер-класс по блэкаут-поэзии / Иван Туголуков

Усадьба Рябушинских. г. Вышний Волочек, Открытый переулок, д. 1

Количество участников: до 30 человек по регистрации

Возраст участников: взрослые и дети 8+

7 июля 12-00 / Мастер-класс по созданию покадровой анимации в технике перекладка / Янина Черных

Усадьба Рябушинских. г. Вышний Волочек, Открытый переулок, д. 1 Количество участников: до 10 человек по регистрации

Возраст участников: взрослые и дети 7+

7 июля с 11-00 / Фотостудия / Виктор Юльев

Усадьба Рябушинских. г. Вышний Волочек, Открытый переулок, д. 1

Количество участников: 30-50 человек по регистрации

Возраст участников: 14+

Каждому участнику необходимо сообщить фотографу адрес электронной почты для отправки снимка

9 июля в 17-30 / Мастер-класс по мобильной фотографии / Слава Замыслов

Вступительная часть - Центральная библиотека: г. Вышний Волочек, ул Осташковская, д.2, фотопрогулка - центр города

Количество участников: до 10 человек по регистрации

Возраст участников: 12+

Для участия потребуется фотокамера (подойдет фотокамера смартфона)

10 июля в 17-30 / Лекция «Русский модерн: границы стиля» / Анна Леготина

Центральная библиотека: г. Вышний Волочек, ул Осташковская, д.2

Без регистрации

Возраст участников: 12+ Продолжительность: 1,5 – 2 часа

11 июля в 17-30 / Лекция «Тело и идеал» / Мари Сокол

Центральная библиотека: г. Вышний Волочек, ул Осташковская, д.2

Без регистрации

Возраст участников: 18+

12 июля в 17-00 / Историческая прогулка: двор фабрики «Пролетарский Авангард» / Дмитрий Савин

Место встречи: Автобусная остановка “Тверской купец” (у трубы)

Без регистрации

Возраст участников: 12+

13 июля Открытие выставки «Артефакты»

Усадьба Рябушинских. г. Вышний Волочек, Открытый переулок, д. 1

Регистрация на мероприятия. Можно зарегистрироваться самостоятельно, а можно за помощью обратиться к помощницам по телефонам: +7(904)009-03-36 (Алина) и +7(910)533-41-70 (Виолетта)

ИСТОЧНИК KP.RU