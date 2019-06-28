Бесплатно съездят в санаторий 30 работающих предпенсионеров в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:37 2019-06-28T17:48:01+03:00

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С 2019 года работники предпенсионного возраста (это те, кому до возраста выхода на пенсию осталось не более пяти лет) могут получить санаторно-курортное лечение за счёт сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Раньше такую возможность имели только работники вредных и опасных производств.

Чтобы всё оформить, в Тверское региональное отделение Фонда социального страхования (ФСС) с заявлением должен обратиться работодатель.

На данный момент в регионе такие заявления подали 9 организаций. Общая сумма, которая пойдёт на санаторно-курортное лечение их работников составит 1,1 млн рублей.

Срок подачи документов – до 1 августа 2019 года, напоминают в региональном отделении ФСС. Телефон для консультаций: 8 (4822) 78-79-01.

ИСТОЧНИК KP.RU