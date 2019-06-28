Бесплатно съездят в санаторий 30 работающих предпенсионеров в Тверской области
С 2019 года работники предпенсионного возраста (это те, кому до возраста выхода на пенсию осталось не более пяти лет) могут получить санаторно-курортное лечение за счёт сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Раньше такую возможность имели только работники вредных и опасных производств.
Чтобы всё оформить, в Тверское региональное отделение Фонда социального страхования (ФСС) с заявлением должен обратиться работодатель.
На данный момент в регионе такие заявления подали 9 организаций. Общая сумма, которая пойдёт на санаторно-курортное лечение их работников составит 1,1 млн рублей.
Срок подачи документов – до 1 августа 2019 года, напоминают в региональном отделении ФСС. Телефон для консультаций: 8 (4822) 78-79-01.
ИСТОЧНИК KP.RU