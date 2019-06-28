2019-06-28T17:42:35+03:00
Происшествия

В Тверской области госслужащую подозревают в получении взятки

Женщина помогла в оформлении документов сделки купли-продажи
Ольга ТРОФИМОВА
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За деньги женщина помогла оформить документы на дом и землюЗа деньги женщина помогла оформить документы на дом и землюФото: Иван МАКЕЕВ
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Сотрудницу "Центра социальной поддержки населения" Твери подозревают в получении взятки. Факт передачи денег должностному лицу задокументирован сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Твери.

Установлено, что в июне 2019 года к подозреваемой, временно исполнявшей обязанности директора учреждения, обратились граждане с целью сдачи документов и срочного получения распоряжения о разрешении сделки купли-продажи долей жилого дома и земельного участка, принадлежащих несовершеннолетней. Общий срок предоставления документа составляет до 30 суток, за оформление документов в ускоренные сроки женщине пообещали денежное вознаграждение.

За 11 тысяч рублей женщина собственноручно изготовила и подписала вышеуказанное распоряжение.

Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СКР по Тверской области в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 290 УК РФ "Получение взятки".

Женщине грозит лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до двадцатикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности.

Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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