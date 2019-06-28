Прокуратура требует провести капремонт в Кимрской ЦРБ в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:24 2019-06-28T15:24:02+03:00

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Прокуратура провела проверку устранения ранее выявленных нарушений требований пожарной безопасности в Кимрской районной больнице. Установлено, что меры по их ликвидации не приняты.

Проверка показала, что учреждение здравоохранения находится не в лучшем состоянии и по части санитарно-эпидемиологического законодательства: отслаиваются краска и штукатурка на потолке и стенах, имеются трещины во всех помещениях травматологического и хирургического отделений больницы.

- Прокуратура уже вносила представление на имя главного врача. Указанные нарушения в полном объеме не устранены, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В связи с чем прокурор обратился в суд с требованиями обязать руководство устранить нарушения противопожарной безопасности в медицинском учреждении в срок до 1 октября 2019 года, а также провести капитальный ремонт здания, в котором расположены травматологическое и хирургическое отделения в срок до 13 января 2020 года.

Исковые требования удовлетворены в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU