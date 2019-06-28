Тверской Государственный медуниверситет вошел в сотню лучших ВУЗов страны по версии Forbes

СЕГОДНЯ 15:07 2019-06-28T15:07:07+03:00

Учреждение находится на 46-м месте в общем рейтинге и на 14-м по качеству образования

Изменить размер текста: A A

Рейтинг лучших вузов России 2019 года Forbes представил 27 июня.

Как сообщает издание, за основу были взяты данные мониторинга эффективности деятельности более 1000 учреждений высшего образования, подготовленного Министерством образования.

При методологических расчетах учитывалось не только качество образования, но и статистические данные о трудоустройстве выпускников, их востребованности в регионах, количестве предпринимателей среди них.

Вузы анализировали по десяти метрикам, сгруппированным на три составляющие: качество образования, качество выпускников и фактор Forbes, учитывающий «элитность» учебного заведения и долю предпринимателей в общем числе выпускников.

В общем рейтинге Тверской государственный медуниверситет занял 46-е место по итоговому количеству баллов (в прошлом году он был 96-м). По качеству образования вуз - на 14-м месте, по востребованности выпускников – на 83-м, а вот «элитность» немного подкачала – 98-е место из 100.

В тройке лидеров по итоговому количеству баллов - МИСиС, МГИМО и Физтех, замыкает сотню Воронежский Государственный университет.

А вот вузы, которые находятся в ведении силовых ведомств МВД, ФСБ и других в список не попали, поскольку они не отчитываются перед Министерством образования и нет мониторинга их деятельности. Однако из списка не убрали вузы, в которых учатся будущие деятели культуры и спортсмены.

ИСТОЧНИК KP.RU