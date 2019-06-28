Житель Тверской области убил таксиста и спрятал тело

СЕГОДНЯ 14:10 2019-06-28T14:18:41+03:00

Брошенную машину со следами крови в багажнике нашли в Весьегонском районе Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области

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Инцидент произошел в Весьегонском районе. Следствием установлено, что 59-летний житель города Бежецка, оказывавший услуги такси, вечером 26 июня 2019 года после выезда с клиентами в село Кесьма Весьегонского района перестал выходить на связь.

На следующий день машину таксиста, со следами крови в багажнике, нашли в указанном населенном пункте.

По информации УМВД России по Тверской области, подозреваемый по дороге в Весьегонск, остановил автомобиль с потерпевшим и попросил его подвезти. По приезду на место, между водителем и пассажиром произошел конфликт из-за оплаты проезда. Подозреваемый ударил водителя электрошокером, а затем несколько раз дал ему по голове баллонным ключом.

Потерявшего сознание таксиста подозреваемый вывез в багажнике в лесополосу. На заброшенной делянке еще несколько раз ударил мужчину баллонным ключом по голове, после чего скрылся с места преступления на автомашине погибшего.

- В результате слаженных действий следователей и криминалистов СКР, сотрудников регионального УМВД России, подозреваемый (житель села Кесьма Весьегонского района) задержан "по горячим следам"; установлено место сокрытия тела погибшего мужчины, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей преступления и подозреваемого. Назначен комплекс судебных экспертиз.

Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU