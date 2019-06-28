2019-06-28T14:18:41+03:00
Происшествия

Житель Тверской области убил таксиста и спрятал тело

Предполагаемый убийца задержан
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Брошенную машину со следами крови в багажнике нашли в Весьегонском районе Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Тверской областиБрошенную машину со следами крови в багажнике нашли в Весьегонском районе Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области
Изменить размер текста:

Инцидент произошел в Весьегонском районе. Следствием установлено, что 59-летний житель города Бежецка, оказывавший услуги такси, вечером 26 июня 2019 года после выезда с клиентами в село Кесьма Весьегонского района перестал выходить на связь.

На следующий день машину таксиста, со следами крови в багажнике, нашли в указанном населенном пункте.

По информации УМВД России по Тверской области, подозреваемый по дороге в Весьегонск, остановил автомобиль с потерпевшим и попросил его подвезти. По приезду на место, между водителем и пассажиром произошел конфликт из-за оплаты проезда. Подозреваемый ударил водителя электрошокером, а затем несколько раз дал ему по голове баллонным ключом.

Потерявшего сознание таксиста подозреваемый вывез в багажнике в лесополосу. На заброшенной делянке еще несколько раз ударил мужчину баллонным ключом по голове, после чего скрылся с места преступления на автомашине погибшего.

- В результате слаженных действий следователей и криминалистов СКР, сотрудников регионального УМВД России, подозреваемый (житель села Кесьма Весьегонского района) задержан "по горячим следам"; установлено место сокрытия тела погибшего мужчины, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей преступления и подозреваемого. Назначен комплекс судебных экспертиз.

Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура требует провести капремонт в Кимрской ЦРБ в Тверской области
Тверской Государственный медуниверситет вошел в сотню лучших ВУЗов страны по версии Forbes
Предприниматель из Твери задолжал своим работникам 289 тысяч рублей
За ложное сообщение об угоне житель Тверской области получил 100 часов обязательных работ
На Ленинградском направлении, в том числе и в Тверской области, парализовано движение поездов и электричек
В центре Твери сбили мотоциклиста
Ветер повалил деревья в центре Твери
"Бологовский поджигатель" получил 22 года колонии за убийство пяти человек в Тверской области
В Тверской области насмерть сбили пешехода
В Твери под машину попал 15-летний велосипедист
Тверь встала в пробках из-за перекрытия Смоленского переулка
Торжокские "Беркуты" приглашают на День открытых дверей в Тверской области
В Тверской области продавец присвоил себе выручку из магазина
Два человека погибли в ДТП по дороге в Бежецк в Тверской области
Жителей Твери приглашают на "Музыкальные выходные"
Госавтоинспекция ищет свидетелей ДТП на перекрёстке Волоколамского и Склизкова в Твери
Врачи областной больницы проведут приём детей из Конаковского района Тверской области
Программы по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями разработаны в Тверской области
На встрече "Книжный шатер" в Твери вспомнят Периодическую таблицу химических элементов
Молодежный литературный клуб Твери приглашает обсудить «Палату № 6» и «Время Бармаглота»
Концерт Ильи Аносова "Милый дом" пройдет в Твери
Стали известны подробности ДТП на улице Паши Савельевой в Твери, в котором пострадали подростки
На две недели в Твери перекроют часть Смоленского переулка
В Твери на девять лет осужден мужчина, застреливший свою жену из охотничьего ружья
Жительница Тверской области пыталась прогнать со своего участка чужую корову и получила копытом по голове