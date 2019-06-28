2019-06-28T13:55:10+03:00
Происшествия

Предприниматель из Твери задолжал своим работникам 289 тысяч рублей

В отношении него заведено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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Руководитель задолжал работникам без малого 300 тысяч рублейРуководитель задолжал работникам без малого 300 тысяч рублейФото: Валерий РОМАНОВ
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Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СКР по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя одного из обществ с ограниченной ответственностью областного центра. Директора подозревают в невыплате заработной платы работникам (ч. 2 ст.145.1 УК РФ).

Установлено, в период с марта по июнь 2019 года семь сотрудников фирмы работали фактически бесплатно и больше двух месяцев не получали зарплату. При том, что финансовые возможности организации позволяли рассчитаться с работниками. В общей сложности сумма невыплаты составила 289 тысяч рублей.

- В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области. - Потерпевшим в полном объеме возмещен причиненный материальный ущерб.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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