На Ленинградском направлении, в том числе и в Тверской области, парализовано движение поездов и электричек

СЕГОДНЯ 12:04 2019-06-28T12:33:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Штатное движение поездов было нарушено с утра 28 июня.

Как сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной ПК, в результате стороннего вмешательства в работу железной дороги было задержано 10 пригородных поездов в сторону Москвы на время от 10 минут до 1 часа 50 минут, 3 пригородных поезда из Москвы – от 40 минут до 1 часа. Кроме того, было отменено 9 пригородных поездов на участке Москва – Крюково.

По предварительной информации было совершено хищение технических средств, обеспечивающих движение поездов в границах станции Сходня.

В настоящее время на Ленинградском направлении ведутся работы по восстановлению графика движения поездов. - Пассажиры пригородных поездов МТППК могут без доплат и дополнительных сборов пересаживаться на скоростные поезда "Ласточка", - уточняют в компании. Кроме того, для обеспечения транспортной доступности на участке организовано дополнительное автобусное сообщение по маршрутам "Клин – Москва", "Подсолнечная – Москва","Крюково – Москва".

Также организован заказ дополнительных автобусов, которые в случае необходимости будут привлечены к организации перевозок пассажиров.

В компании приносят извинения за доставленные неудобства и просят пассажиров следить за объявлениями на станциях и вокзалах.

А в это время

На вокзале в Твери сейчас настоящий аншлаг. Как рассказали "Комсомолке" очевидцы, народу очень много. Люди ждут поезда, которые идут с опозданием.

И, если "Сапсаны" из Москвы приходят с отставанием в графике, то электричек и "Ласточек" из столицы и обратно и вовсе не дождаться.

Радует только то, что до Торжка и Бологое добраться можно без особых проблем.

ИСТОЧНИК KP.RU