На Ленинградском направлении, в том числе и в Тверской области, парализовано движение поездов и электричек
Штатное движение поездов было нарушено с утра 28 июня.
Как сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной ПК, в результате стороннего вмешательства в работу железной дороги было задержано 10 пригородных поездов в сторону Москвы на время от 10 минут до 1 часа 50 минут, 3 пригородных поезда из Москвы – от 40 минут до 1 часа. Кроме того, было отменено 9 пригородных поездов на участке Москва – Крюково.
По предварительной информации было совершено хищение технических средств, обеспечивающих движение поездов в границах станции Сходня.
В настоящее время на Ленинградском направлении ведутся работы по восстановлению графика движения поездов. - Пассажиры пригородных поездов МТППК могут без доплат и дополнительных сборов пересаживаться на скоростные поезда "Ласточка", - уточняют в компании. Кроме того, для обеспечения транспортной доступности на участке организовано дополнительное автобусное сообщение по маршрутам "Клин – Москва", "Подсолнечная – Москва","Крюково – Москва".
Также организован заказ дополнительных автобусов, которые в случае необходимости будут привлечены к организации перевозок пассажиров.
В компании приносят извинения за доставленные неудобства и просят пассажиров следить за объявлениями на станциях и вокзалах.
А в это время
На вокзале в Твери сейчас настоящий аншлаг. Как рассказали "Комсомолке" очевидцы, народу очень много. Люди ждут поезда, которые идут с опозданием.
И, если "Сапсаны" из Москвы приходят с отставанием в графике, то электричек и "Ласточек" из столицы и обратно и вовсе не дождаться.
Радует только то, что до Торжка и Бологое добраться можно без особых проблем.
ИСТОЧНИК KP.RU