В центре Твери сбили мотоциклиста
ДТП произошло на улице Вольного Новгорода
ДТП с мотоциклом на Вольного Новгорода в Твери Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области
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Авария случилась вечером, 27 июня, на улице Вольного Новгорода, в районе дома №9, в Твери.
41-летний водитель, управляя автомобилем "Фольксваген Туарег", столкнулся с 53-летним мотоциклистом, который управлял транспортным средством "БМВ R1200GS".
Как пояснили в УГИБДД по Тверской области, участники аварии дают противоречивые показания, поэтому материал ДТП направлен на дополнительное расследование.
В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, ему оказана медицинская помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU