В центре Твери сбили мотоциклиста

СЕГОДНЯ 11:50 2019-06-28T11:50:41+03:00

ДТП с мотоциклом на Вольного Новгорода в Твери Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области

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Авария случилась вечером, 27 июня, на улице Вольного Новгорода, в районе дома №9, в Твери.

41-летний водитель, управляя автомобилем "Фольксваген Туарег", столкнулся с 53-летним мотоциклистом, который управлял транспортным средством "БМВ R1200GS".

Как пояснили в УГИБДД по Тверской области, участники аварии дают противоречивые показания, поэтому материал ДТП направлен на дополнительное расследование.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, ему оказана медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU