2019-06-28T11:00:50+03:00
Общество

Ветер повалил деревья в центре Твери

Пострадали несколько автомобилей
Ольга ТРОФИМОВА
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На Ерофеева повалило дерево Фото: vk.com/группа "НТ|Новая Тверь"На Ерофеева повалило дерево Фото: vk.com/группа "НТ|Новая Тверь"
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Дождь и сильный ветер не утихают в Тверской области. Последствия непогоды можно увидеть в центре Твери: на улице Ерофеева, у дома №6 ветром повалило огромное дерево.

Растение вырвало из тротуара вместе с корнем, и оно упало на проезжую часть, где в это время ехали несколько машин. Фотографии случившегося опубликовало сообщество "НТ|Новая Тверь" в соцсети.

Там же местные жители стали делиться кадрами, сделанными на других улицах. В частности, на 15 лет Октября ветер обрушил на припаркованную машину ствол старого дерева.

В МЧС предупреждают, что стихия не утихнет и завтра и напоминают водителям и жителям Твери, что при сильном ветре не стоит стоять за рекламными щитами и остановками, а также прятаться и парковать автомобили под деревьями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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