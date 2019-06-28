В Тверской области насмерть сбили пешехода
Женщина перебегала дорогу в неположенном месте
В Тверской области насмерть сбили пешеходаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло утром 28 июня на 166-м км автодороги Витязево-Белый-Нелидово в Нелидовском районе.
Водитель автомобиля "Равон Нексия" совершил наезд на пешехода. Пожилая женщина перебегала дорогу в неположенном месте. Из-за остановившегося автобуса водитель не успел среагировать. Женщина погибла, ее личность устанавливается.
Как сообщает пресс-служба регионального ГИБДД, признаков алкогольного опьянения у водителя нет.
ИСТОЧНИК KP.RU