В Твери под машину попал 15-летний велосипедист

СЕГОДНЯ 10:10 2019-06-28T10:10:34+03:00

В Твери сбили велосипедиста Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области

Подросток сам обратился в больницу

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Авария произошла вечером, 27 июня, на Краснофлотской набережной в районе д. 3Б, в Твери.

34-летний водитель, управляя автомобилем "Лада Гранта", ехал задним ходом, не убедился в безопасности совершения маневра и сбил 15-летнего велосипедиста.

Как уточнили в пресс-службе УГИБДД по Тверской области, велосипедист самостоятельно обратился в приемное отделение ДОКБ г. Твери, где был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU