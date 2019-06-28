2019-06-28T10:10:34+03:00
Происшествия

В Твери под машину попал 15-летний велосипедист

Подросток сам обратился в больницу
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери сбили велосипедиста Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской областиВ Твери сбили велосипедиста Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области
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Авария произошла вечером, 27 июня, на Краснофлотской набережной в районе д. 3Б, в Твери.

34-летний водитель, управляя автомобилем "Лада Гранта", ехал задним ходом, не убедился в безопасности совершения маневра и сбил 15-летнего велосипедиста.

Как уточнили в пресс-службе УГИБДД по Тверской области, велосипедист самостоятельно обратился в приемное отделение ДОКБ г. Твери, где был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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