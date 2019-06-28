2019-06-28T09:02:30+03:00
Общество

Торжокские "Беркуты" приглашают на День открытых дверей в Тверской области

Авиационный праздник состоится 29 июня
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Торжокские "Беркуты" приглашают на авиашоуТоржокские "Беркуты" приглашают на авиашоуФото: Альберт БОЙКОВ
Изменить размер текста:

В субботу, 29 июня, всех желающих приглашают в Торжок на авиашоу по случаю празднования 40-летия со дня образования 344-го Государственного Центра боевого применения и переучивания лётного состава Министерства обороны РФ.

Праздник начнется в 9:00 утра с торжественного построения и концерта.

После 11:00 запланирована полетная программа. Пилоты покажут тактические эпизоды, применяемые в боевых условиях: атаки наземных целей, прикрытие с воздуха, высадку десанта и бронеавтомобиля, эвакуацию с помощью Ми-8; и продемонстрируют одиночный пилотаж на вертолётах Ми-28Н, Ка-52, Ми-24.

Также посетителям представится уникальная возможность посетить статическую экспозицию современных моделей вертолётов и музей вертолётной техники.

Гостей на территорию военной части на ул. Энгельса начнут пускать с 8:00. Вход бесплатный и будет осуществляться строго по паспортам.

На время проведения праздника с 8:00 до 15:00 по ул. Энгельса (от дома № 76 до дома № 94) будет ограничено движение всех видов транспорта. Водителей просят заранее планировать маршруты проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Твери сбили мотоциклиста
Ветер повалил деревья в центре Твери
"Бологовский поджигатель" получил 22 года колонии за убийство пяти человек в Тверской области
В Тверской области насмерть сбили пешехода
В Твери под машину попал 15-летний велосипедист
Тверь встала в пробках из-за перекрытия Смоленского переулка
В Тверской области продавец присвоил себе выручку из магазина
Два человека погибли в ДТП по дороге в Бежецк в Тверской области
Жителей Твери приглашают на "Музыкальные выходные"
Госавтоинспекция ищет свидетелей ДТП на перекрёстке Волоколамского и Склизкова в Твери
Врачи областной больницы проведут приём детей из Конаковского района Тверской области
Программы по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями разработаны в Тверской области
На встрече "Книжный шатер" в Твери вспомнят Периодическую таблицу химических элементов
Молодежный литературный клуб Твери приглашает обсудить «Палату № 6» и «Время Бармаглота»
Концерт Ильи Аносова "Милый дом" пройдет в Твери
Стали известны подробности ДТП на улице Паши Савельевой в Твери, в котором пострадали подростки
На две недели в Твери перекроют часть Смоленского переулка
В Твери на девять лет осужден мужчина, застреливший свою жену из охотничьего ружья
Жительница Тверской области пыталась прогнать со своего участка чужую корову и получила копытом по голове