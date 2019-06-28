Торжокские "Беркуты" приглашают на День открытых дверей в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:02 2019-06-28T09:02:30+03:00

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В субботу, 29 июня, всех желающих приглашают в Торжок на авиашоу по случаю празднования 40-летия со дня образования 344-го Государственного Центра боевого применения и переучивания лётного состава Министерства обороны РФ.

Праздник начнется в 9:00 утра с торжественного построения и концерта.

После 11:00 запланирована полетная программа. Пилоты покажут тактические эпизоды, применяемые в боевых условиях: атаки наземных целей, прикрытие с воздуха, высадку десанта и бронеавтомобиля, эвакуацию с помощью Ми-8; и продемонстрируют одиночный пилотаж на вертолётах Ми-28Н, Ка-52, Ми-24.

Также посетителям представится уникальная возможность посетить статическую экспозицию современных моделей вертолётов и музей вертолётной техники.

Гостей на территорию военной части на ул. Энгельса начнут пускать с 8:00. Вход бесплатный и будет осуществляться строго по паспортам.

На время проведения праздника с 8:00 до 15:00 по ул. Энгельса (от дома № 76 до дома № 94) будет ограничено движение всех видов транспорта. Водителей просят заранее планировать маршруты проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU