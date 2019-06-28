2019-06-28T08:38:35+03:00
Происшествия

В Тверской области продавец присвоил себе выручку из магазина

Мужчина забрал из кассы 60 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Продавец забрал из кассы 60 тысяч рублейПродавец забрал из кассы 60 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С сообщением о краже в дежурную часть МО МВД России "Осташковский" обратился руководитель одного из салонов сотовой связи. Мужчина пояснил, что неизвестные украли из кассы магазина 60 тысяч рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции установлен и задержан 33-летний житель Осташкова. Выяснилось, что мужчина работает продавцом в указанном магазине. Используя свое служебное положение, он забрал деньги из кассы и потратил их на собственные нужды.

В полиции подозреваемый во всем признался. По статье "Присвоение или растрата" (ст. 160 УК РФ) мужчина может сесть в тюрьму на шесть лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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