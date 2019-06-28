Два человека погибли в ДТП по дороге в Бежецк в Тверской области

СЕГОДНЯ 08:04 2019-06-28T09:55:29+03:00

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Авария случилась 27 июня на 52-м км автодороги Тверь-Бежецк в Рамешковском районе. Легковушка "ВАЗ-2112" врезалась в другой автомобиль.

Как сообщили в региональном УГИБДД по Тверской области, в результате аварии водитель "ВАЗа" погиб на месте ДТП. Пассажир, который ехал на переднем сидении, получил тяжелые травмы и скончался в машине "скорой помощи". Угрозы жизни пассажира, который находился на заднем сидении, нет.

Подробности аварии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU