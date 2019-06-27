Жителей Твери приглашают на "Музыкальные выходные"
В Городском саду Твери стартовал новый проект "Музыкальные выходные". Жителям областной столицы предлагают культурно провести выходные и послушать живую музыку в исполнении местных творческих коллективов.
В течение всего июля со сцены Горсада будут звучать современные и проверенные временем хиты. На открытой площадке можно будет не только слушать музыку, но и танцевать. Первыми на сцене в минувшие выходные выступила кавер-группа "Септаккорд".
Проект нашел отклик среди горожан, поэтому было решено устраивать бесплатные концерты регулярно. Время проведения с 20:00 до 21:00.
Следующие выступления запланированы на 6, 7, 13, 20 и 27 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU