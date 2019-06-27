Жителей Твери приглашают на "Музыкальные выходные"

СЕГОДНЯ 21:12 2019-06-27T21:12:16+03:00

Живую музыку для горожан сыграют со сцены в Городском саду

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В Городском саду Твери стартовал новый проект "Музыкальные выходные". Жителям областной столицы предлагают культурно провести выходные и послушать живую музыку в исполнении местных творческих коллективов.

В течение всего июля со сцены Горсада будут звучать современные и проверенные временем хиты. На открытой площадке можно будет не только слушать музыку, но и танцевать. Первыми на сцене в минувшие выходные выступила кавер-группа "Септаккорд".

Проект нашел отклик среди горожан, поэтому было решено устраивать бесплатные концерты регулярно. Время проведения с 20:00 до 21:00.

Следующие выступления запланированы на 6, 7, 13, 20 и 27 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU