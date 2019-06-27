Врачи областной больницы проведут приём детей из Конаковского района Тверской области

СЕГОДНЯ 20:01 2019-06-27T20:01:55+03:00

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В июле врачи детской областной клинической больницы проведут приём детей из Конаковского района Тверской области.

3 июля мобильная бригада в составе гастроэнтеролога, хирурга-уролога и нефролога будет принимать маленьких пациентов в детской поликлинике Конаковской ЦРБ по адресу: г. Конаково, ул. Гагарина, д. 21. Приём пройдёт с 09:00 до 14:00.

- Выезды врачей Детской областной больницы сформированы с учётом особенностей оказания медицинской помощи в районах Тверской области, а также в соответствии с потребностями жителей, - сообщает региональное Министерство здравоохранения. - Цель выездов - повысить доступность и качество оказания медицинской помощи детям в самых удаленных и труднодоступных местах Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU