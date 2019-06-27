На встрече "Книжный шатер" в Твери вспомнят Периодическую таблицу химических элементов

СЕГОДНЯ 18:40 2019-06-27T18:40:49+03:00

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29 июня с 12.00 до 15.00 во дворике библиотеки имени Горького любителей чтения вновь приглашает «Книжный шатер». На этот раз программа посвящена объявленному организацией Объединенных Наций Международному Году Периодической таблицы химических элементов. Команда проекта Наука на вырост. Тверь Лектория "Живое слово" снова ждет посетителей.

Юрий Алексеевич и Катя познакомят с «домом», который построил Менделеев и правилами «общежития», а также с характерами некоторых жильцов и их объединениями.

Все желающие смогут принять участие в научно-познавательной викторине и получить сладкие призы за правильные ответы.

Для любителей чтения – акция «Книге – вторая жизнь». Понравившиеся книги можно взять с собой и дополнить ими домашние библиотеки.

В случае плохой погоды сбор в помещении библиотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU