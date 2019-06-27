2019-06-27T18:36:12+03:00
Звезды

Молодежный литературный клуб Твери приглашает обсудить «Палату № 6» и «Время Бармаглота»

Начало в 14.00
Ирина ТАРАСОВА
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Встречи клуба проходят в 14.00 в последнюю субботу каждого месяцаВстречи клуба проходят в 14.00 в последнюю субботу каждого месяца
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29 июня в 14.00 Молодежный литературный клуб Твери приглашает на встречу, посвящённую книгам «Палата № 6» Антона Павловича Чехова и «Время Бармаглота» Дмитрия Колодана. Встреча пройдет в библиотеке имени Горького.

Антон Павлович Чехов (1860-1904) – русский писатель, создатель ярких запоминающихся образов, тонкий психолог, мастер подтекста, своеобразно сочетающий юмор и лиризм.

«Палата № 6» – это история главного врача психиатрической больницы, оказавшегося её пациентом. Опыт работы земским врачом позволил писателю предельно достоверно описать быт больницы, взаимоотношения врачей и больных.

Дмитрий Колодан (родился в 1979 году) – писатель-фантаст. Публиковаться начал с 2005 года (рассказ «Покупатель камней» в фантастическом журнале «Если»). Его произведения отмечены многочисленными фантастическими наградами.

Повесть «Время Бармаглота» (2010 год) основана на произведениях Льюиса Кэрролла. Наш современник загадочным образом переносится в мир, кардинально отличный от привычного. Но он оказывается не в квазисредневековой Европе с баронами и драконами, не в Киевской Руси и даже не в далеком будущем. Мир, куда попадает Джек, живёт по законам английской абсурдистской прозы XIX столетия.

Актовый зал библиотеки

Встречи клуба проходят в 14.00 в последнюю субботу каждого месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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