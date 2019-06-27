2019-06-27T18:04:36+03:00
Звезды

Концерт Ильи Аносова "Милый дом" пройдет в Твери

Гости совершат прогулку по пути творчества исполнителя
Ирина ТАРАСОВА
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14 июля в Твери пройдет концерт Ильи Аносова "Милый дом".

- Дом - место, где обретаются тепло, спокойствие, мир и тихая радость. На встрече с Ильёй Аносовым мы вместе пройдем этот путь от рождения до дома с песнями в его авторском исполнении, - рассказывают концепцию концерта организаторы.

Современное музыкальное искусство очень разнообразно. Так и песни Ильи Аносова – они не похожи одна на другую, каждая раскрывается множеством оттенков и полутонов. Вместе с исполнителем гости совершат прогулку по пути его творчества, услышат живую музыку и песни, которые будут украшать общение в этот воскресный вечер.

Справка "КП"

В 90-е годы Илья Аносов играл на клавишных в легендарной тверской группе "Корни", а в 00-х годах – на бас-гитаре в группе "Mezzamo". Сейчас Илья активно занимается музыкой, является автором многих песен. Выступает с сольными концертами, участвует в музыкальных фестивалях.

Билеты уже в продаже.

Культурный Центр "Боголюбский".

14 июля в 18:00.

Цена: 350 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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