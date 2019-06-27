2019-06-27T17:39:17+03:00
Происшествия

Стали известны подробности ДТП на улице Паши Савельевой в Твери, в котором пострадали подростки

Водитель и его пассажиры познакомились перед самой аварией
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина решил прокатить незнакомых подростков, но попал в ДТП Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской областиМужчина решил прокатить незнакомых подростков, но попал в ДТП Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области
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Напомним, ДТП произошло в ночь на 27 июня на улице Паши Савельевой в Заволжском районе Твери.

34-летний водитель (непристегнутый ремнем безопасности), управляя автомобилем "Лада Гранта", не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, наехал на бетонный блок, а затем - в припаркованные фуры.

По информации региональной Госавтинспекции, в результате ДТП пострадали четверо несовершеннолетних - пассажиры транспортного средства: 15-летний мальчик, 14-летняя девочка, 16-летний мальчик, 17-летний мальчик. Подростки не были пристегнуты ремнями безопасности. С травмами все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Как выяснилось позднее, водитель "Лады" познакомился с ребятами около магазина и предложил им прокатиться. Установлено, что мужчина в течение прошлых суток употреблял алкоголь и искал место, где можно купить его в ночное время. По предварительной информации дети тоже были пьяны.

- По факту происшествия проводится проверка, устанавливается все обстоятельства произошедшего. Информация о случившемся будет передана в ОДУУП и ПДН, а также в образовательные организации, где обучаются несовершеннолетние, - уточнили в пресс-службе УГИБДД по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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