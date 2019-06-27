В Твери на девять лет осужден мужчина, застреливший свою жену из охотничьего ружья
Установлено, что убийство произошло в феврале 2019 года.
Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приревновал свою жену. В ходе ссоры женщина закрылась в комнате, а мужчина вооружился хранившимся у него по месту жительства двуствольным охотничьим ружьем 12 калибра, зарядил его патронами с дробью, подошел к запертой изнутри межкомнатной двери, за которой находилась его супруга, руками и ногами выломал отверстие, поместил в него ружье и несколько раз выстрелил в женщину.
От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия.
На суде подсудимый вину свою признал в полном объеме, согласился с предъявленным обвинением, но от дачи показаний отказался.
Приговором Пролетарского районного суда г. Твери мужчина признан виновным в убийстве по ч.1 ст.105 УК РФ, ближайшие девять лет он проведет в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
ИСТОЧНИК KP.RU