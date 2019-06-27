Жительница Тверской области пыталась прогнать со своего участка чужую корову и получила копытом по голове

СЕГОДНЯ 16:34 2019-06-27T16:34:26+03:00

Жительница Тверской области возместит соседке моральный вред за то, что ее ударила корова Фото: Мария ЛЕНЦ

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Дело рассмотрел Лихославльский районный суд.

Инцидент имел место в июне 2017 года. Пострадавшая находилась у себя дома и увидела, что в её огороде по грядкам ходит корова, принадлежащая ее соседке. Женщина вышла на улицу, прошла в огород, чтобы прогнать корову. В ответ животное лягнуло гражданку копытом по голове. От удара у женщины пошла кровь, закружилась голова, и она потеряла сознание.

Как сообщает пресс-служба суда, в результате травмы головы у женщины появился ряд заболеваний, до настоящего времени она проходит наблюдение в медучреждениях.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что вред здоровью был получен в результате удара копытом по голове.

Суд частично удовлетворил заявленные требования истца и взыскал с хозяйки коровы в счёт компенсации морального вреда 15 тысяч рублей, расходы по оплате государственной пошлины и проведению судебной экспертизы.

Решение не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU