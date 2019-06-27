2019-06-27T15:01:49+03:00
Происшествия

Житель Тверской области культивировал запрещенные растения на своем приусадебном участке

За нарушение закона мужчине грозит реальный срок
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Мужчина культивировал на участке запрещенные растенияМужчина культивировал на участке запрещенные растенияФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Посадки запрещенного растения выявили сотрудники полиции МО МВД России "Ржевский".

В ходе оперативно-профилактических мероприятий на приусадебном участке 55-летнего местного жителя, расположенном в деревне Яковлево Ржевского района, полицейские обнаружили более 50 кустов культивированного наркотика.

Посадки были изъяты, а подозреваемый доставлен в отдел полиции. Мужчина во всем признался и сообщил, что выращивал растение для личных целей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. За незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства, мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тверь возвращается большой хоккей
Тверские байдарочники забрали золото Европейских игр - 2019
На улицах Твери незаконно торговали продуктами, цветами и игрушками
С территории одного из предприятий Тверской области украли запчасти
Мужчину и женщину из Тверской области будут судить за организацию наркопритона
В Тверской области из-за конфликта одна девушка испортила машину другой
В лобовом столкновении двух автомобилей в Тверской области пострадали водители
За оскорбление участкового жительница Тверской области получила 100 часов обязательных работ
Чиновник, ответственный за обрушение навеса в центре Твери, останется под домашним арестом
В Твери полностью восстановили движение троллейбусов
На месте старого корта в Заволжском районе Твери жители обустроили спортплощадку
Под Тверью раздавили 25 тонн санкционных яблок
Тверичанам разрешили купаться на карьерах и в Тверце
Четверо подростков пострадали в ДТП с большегрузом в Твери
На Зелёном концерте жителей Твери познакомят с ирландской музыкой
В Детском музейном центре Твери за один мастер-класс научат рисовать картины
Выпускники тверской школы вместе с писателями-фантастами совершат закладку "капсулы времени"
Житель Твери, совершенно не скрываясь, взял в магазине электроники аудио-колонки и был таков
Заведено уголовное дело на мужчину, сбросившего собаку Люси с четвёртого этажа в Тверской области