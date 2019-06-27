Житель Тверской области культивировал запрещенные растения на своем приусадебном участке

СЕГОДНЯ 15:01 2019-06-27T15:01:49+03:00

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Посадки запрещенного растения выявили сотрудники полиции МО МВД России "Ржевский".

В ходе оперативно-профилактических мероприятий на приусадебном участке 55-летнего местного жителя, расположенном в деревне Яковлево Ржевского района, полицейские обнаружили более 50 кустов культивированного наркотика.

Посадки были изъяты, а подозреваемый доставлен в отдел полиции. Мужчина во всем признался и сообщил, что выращивал растение для личных целей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. За незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства, мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU