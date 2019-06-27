Житель Тверской области культивировал запрещенные растения на своем приусадебном участке
Посадки запрещенного растения выявили сотрудники полиции МО МВД России "Ржевский".
В ходе оперативно-профилактических мероприятий на приусадебном участке 55-летнего местного жителя, расположенном в деревне Яковлево Ржевского района, полицейские обнаружили более 50 кустов культивированного наркотика.
Посадки были изъяты, а подозреваемый доставлен в отдел полиции. Мужчина во всем признался и сообщил, что выращивал растение для личных целей.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. За незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства, мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU