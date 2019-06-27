Тверские байдарочники забрали золото Европейских игр - 2019
27 июня в борьбу за награды Европейских игр-2019 вступили тверские байдарочники Александр Сергеев и Артем Кузахметов.
В составе сборного мужского экипажа (К4) на дистанции 500 м они стали обладателями золотых наград, сообщает пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Тверской области.
Напомним, с 21 по 30 июня в Белоруссии, в Минской области, в городе Заславль проходят II Европейские игры. В программе - 27 видов спорта.
Среди участников соревнований по гребле на байдарках и каноэ, которые проходят с 25 по 27 июня, разыграют 16 комплектов наград.
26 июня состоялись финальные заезды в каноэ двойке мужской (С-2) на дистанции 1000 м. Для Твери первую медаль Европейских игр завоевал тверской спортсмен Илья Первухин, который выступал в двойке с Кириллом Шамшуриным. Они стали обладателями бронзовых наград.
ИСТОЧНИК KP.RU