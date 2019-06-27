2019-06-27T13:58:00+03:00
Общество

На улицах Твери незаконно торговали продуктами, цветами и игрушками

В городе прошел рейд по объектам потребительского рынка
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери прошел рейд по местам нелегальной торговли Фото: пресс-служба администрации ТвериВ Твери прошел рейд по местам нелегальной торговли Фото: пресс-служба администрации Твери
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Рейд провели специалисты департамента экономического развития администрации города совместно с судебными приставами.

Инспекторы проверили несколько торговых точек в Заволжском, Московском и Центральном районах города и выявили правонарушителей, имеющих задолженности по уплате административных штрафов и продолжающих нелегальную торговлю.

В частности, на улице Можайского нелегально торговали трикотажными изделиями и очками. По прошлым штрафам за продавцом числится долг в 70 тысяч рублей. Ещё один должник торговал на улице Паши Савельевой цветами и игрушками. Его долг составил 12 тысяч рублей.

Также, в ходе прошедшего рейда была прекращена деятельность двух нелегальных торговых точек – у дома № 31 по улице Паши Савельевой и дома № 34 по улице Дмитрия Донского. Там с нарушением всех норм торговали овощами и фруктами. Продавщицы имели непогашенную задолженность по штрафам в размере 50 и 370 тысяч рублей соответственно.

Товары, кроме цветов и продуктов, были изъяты. Чтобы вернуть имущество, нарушителям необходимо оплатить все долги и устранить нарушения при организации торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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